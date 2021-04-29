Шашлыки на майских: чего стоит опасаться россиянам на пикнике
Об опасностях, которые могут поджидать на природе, сообщил «РИА Новости» заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов. К ним относятся порезы, ожоги, тепловые и прочие травмы разной степени.
«Очень важно обеспечить достаточную безопасность того места, где происходит приготовление шашлыка. Обязательно использовать безопасные мангалы, обязательно пользоваться безопасными средствами для розжига, не вспыхивающими, а слаботлеющими, с низкой интенсивностью горения», — рекомендует Давыдов. Также нельзя подпускать детей к месту вблизи огня. Запускать воздушного змея необходимо осторожно, чтобы поблизости не оказалось ЛЭП, иначе последствия могут оказаться плачевными.
Для отдыха следует выбирать специально приспособленные для пикников площадки — обычно на них вероятность травм меньше. А употребление алкоголя, как известно, тоже вызывает проблемы со здоровьем, помимо негативного воздействия на организм, меняется поведение людей и некоторые могут стать слишком агрессивными, такое состояние может повысить травмоопасность на отдыхе.
А если на улице началась жаркая пора, велика вероятность получить тепловой удар. В такое время старайтесь найти себе место в тени. При большой температуре окружающей среды обязательно соблюдайте питьевой режим, хотя пить воду полезно всегда.
«При появлении первых признаков теплового удара — различные тепловые отеки, судороги, головная боль, изменения сознания — обязательно прекратить нахождение в таком месте, где человек испытывает повышенное влияние солнечной активности, и обратиться за медицинской помощью. Тепловой удар может быть очень опасен для человека, при длительном воздействии тепла происходит срыв адаптивных возможностей организма и могут наступить непоправимые последствия для здоровья и жизни человека», — заключил Давыдов.
Фото: freepik.com
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