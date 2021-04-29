Шашлыки на майских: чего стоит опасаться россиянам на пикнике

Для отдыха следует выбирать специально приспособленные для пикников площадки — обычно на них вероятность травм меньше. А употребление алкоголя, как известно, тоже вызывает проблемы со здоровьем, помимо негативного воздействия на организм, меняется поведение людей и некоторые могут стать слишком агрессивными, такое состояние может повысить травмоопасность на отдыхе.

А если на улице началась жаркая пора, велика вероятность получить тепловой удар. В такое время старайтесь найти себе место в тени. При большой температуре окружающей среды обязательно соблюдайте питьевой режим, хотя пить воду полезно всегда.

«При появлении первых признаков теплового удара — различные тепловые отеки, судороги, головная боль, изменения сознания — обязательно прекратить нахождение в таком месте, где человек испытывает повышенное влияние солнечной активности, и обратиться за медицинской помощью. Тепловой удар может быть очень опасен для человека, при длительном воздействии тепла происходит срыв адаптивных возможностей организма и могут наступить непоправимые последствия для здоровья и жизни человека», — заключил Давыдов.