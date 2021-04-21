Шашлык без вреда для здоровья: советы диетолога

Нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич рассказала изданию «Аргументы и факты» о том, как правильно есть шашлык без последствий для организма (и фигуры).

Главное правило: порция жареного мяса не должна превышать 200-300 граммов, иначе вашему организму будет тяжело его усвоить. Если съесть больше, то вы рискуете навредить поджелудочной железе, вызвать неприятные ощущения: вздутие, тяжесть, метеоризм и тошноту.