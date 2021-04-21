Шашлык без вреда для здоровья: советы диетолога
Нутрициолог, клинический психолог-диетолог Анна Ивашкевич рассказала изданию «Аргументы и факты» о том, как правильно есть шашлык без последствий для организма (и фигуры).
Главное правило: порция жареного мяса не должна превышать 200-300 граммов, иначе вашему организму будет тяжело его усвоить. Если съесть больше, то вы рискуете навредить поджелудочной железе, вызвать неприятные ощущения: вздутие, тяжесть, метеоризм и тошноту.
По словам диетолога, лучше отказаться от шашлыка из свинины, баранины и выбирать мясо кролика или индейки, оно менее жирное и лучше усваивается. Кроме того, мясо кролика содержит в себе много белка и до 15% жира, оно полезно для людей, страдающих ожирением и имеющих проблемы с метаболизмом.
При употреблении шашлыка стоит обращать внимание и на свои индивидуальные особенности организма. Например, у молодого человека, который активно занимается спортом, процесс усвоения продуктов происходит гораздо быстрее, чем у человека, ведущего сидячий образ жизни, добавила Ивашкевич.
Фото: freepik.com
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