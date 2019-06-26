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Чем энергичнее, тем лучше: занятия танцами помогут справиться с болью во время критических дней

Как показало исследование, физические упражнения борются с простагландинами и увеличивают приток крови к малому тазу, что помогает снять болезненные ощущения.

Почти каждая девушка хоть раз в жизни сталкивалась с неприятными болезненными ощущениями во время критических дней — одни ее почти не ощущают, а другие с трудом могут подняться с кровати от неприятных спазмов. Медики советуют принимать специальные лекарства, заниматься йогой и держать грелки у живота, но и это не всегда помогает.

Однако помочь самой себе можно в те дни, когда менструация еще не наступила. Как сообщает британское издание Daily Mail, исследование доктора Ахмеда Сами из кафедры акушерства и гинекологии в Каирском университете показало, что один час занятий энергичными танцами в неделю в разы уменьшает дискомфорт при менструальных спазмах.

Все дело в простагландинах, которые сужают кровеносные сосуды в матке и мешают проникновению кислорода в ее ткань — так и появляется боль. А вот физические упражнения как раз и направлены на «вымывание» этих веществ, в результате чего увеличивается приток крови, богатой кислородом.

Подвижные танцы, кстати, являются весьма популярным вариантом занятий у девушек, ведь многие из них ошибочно полагают, что делая упор на силовые упражнения и тренажеры, они наберут лишнюю мышечную массу и станут похожими на мужчин. Несмотря на то, что вывод это неверный, предпочтение все равно отдается танцам — доступно, весело, подвижно, ведь даже усталость от таких упражнений самая что ни на есть приятная.

И результаты исследования показали, что те девушки, которые активно занимались танцами, стали меньше страдать от боли и ее продолжительности во время критических дней.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/fotolia

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