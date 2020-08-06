Сергей Собянин рассказал, сколько еще продлятся ограничения из-за коронавируса в Москве

«О защитных мерах не нужно забывать, и мы напоминаем, что это надо выполнять. Но представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина — без. <...> Так не должно быть, либо мы их все выполняем, либо надо все отменять, все ограничения. Мы и не отменяем, и считаем, что они необходимы ближайшие недели, а может быть, и месяцы», – заявил Собянин. Ранее в новостях сообщалось, что контроль за соблюдением масочного режима будет ужесточен, в частности, в подземном и наземном транспорте планируется проводить рейды и штрафовать всех нарушителей.

Напомним, по состоянию на 6 августа, в России зафиксировано почти 782 тысячи подтвержденных тестами случаев заражения. Из них 5267 человек – за последние сутки. Всего же в мире число заболевших вплотную приблизилось к 19 миллионам, количество умерших превысило отметку в 707 тысяч, а выздоровели больше 11,3 миллионов. Больше всего инфицированных обнаружено в США (4,8 миллиона), следом идут Бразилия (2,9 миллионов) и Индия (1,9 миллиона). Наша страна – на четвертом месте. В топ-10 также вошли ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Фото: depositphotos

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