Сердечно-сосудистые заболевания «помолодели» вдвое: почему так происходит
«Я уже примерно 50 лет помогаю людям с кардиологией. Когда я пришел, то рубежным возрастом считалось 65 лет. Потом — 55 лет, потом — 45 лет. А сейчас, согласно данным прошлого года, указан возраст 35 лет. Сейчас уже не сюрприз инфаркт в 40 лет, инсульт в 35 лет. Львиная доля того, что происходит, — это следствие нелеченой, недиагностированной артериальной гипертонии. Причем достаточно высокий уровень гипертонии у молодых людей 15-16 лет. Артериальная гипертония — это состояние наследуется. Это не фатальная ситуация, но предрасположенность к повышению давления наследуется 100%», — рассказал Беленков «Ридусу».
По словам специалиста, жировые отложения вызывают повышение давления, причем это не только те, которые заметны при лишнем весе. Негативно влияет на организм и висцеральный жир, скопленный вокруг органов, он активен гормонально, потому может привести к повышению артериального давления. «Кроме того, жир и жировая ткань — это живая ткань, и, как любая живая ткань, она богата сосудами. А сосуды надо прокачивать, для этого нужно перфузионное давление, а это то же самое, что повышение артериального давления, которое повышается, чтобы всю эту сосудистую громадину прокачать», — утверждает Юрий.
Если 35 лет ситуацию как-то можно скорректировать диетой и тренировками, то в 40-45 лет, как правило, предлагается медикаментозная терапия, объясняет Беленков. Он предупреждает, что многие люди предпочитают заниматься самолечением, а не посещать очного специалиста, тогда пациент вероятно встретит кардиолога не в кабинете поликлиники, а на операционном столе в больнице.
Фото: pixabay.com
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