Сердечно-сосудистые заболевания «помолодели» вдвое: почему так происходит

По словам специалиста, жировые отложения вызывают повышение давления, причем это не только те, которые заметны при лишнем весе. Негативно влияет на организм и висцеральный жир, скопленный вокруг органов, он активен гормонально, потому может привести к повышению артериального давления. «Кроме того, жир и жировая ткань — это живая ткань, и, как любая живая ткань, она богата сосудами. А сосуды надо прокачивать, для этого нужно перфузионное давление, а это то же самое, что повышение артериального давления, которое повышается, чтобы всю эту сосудистую громадину прокачать», — утверждает Юрий.

Если 35 лет ситуацию как-то можно скорректировать диетой и тренировками, то в 40-45 лет, как правило, предлагается медикаментозная терапия, объясняет Беленков. Он предупреждает, что многие люди предпочитают заниматься самолечением, а не посещать очного специалиста, тогда пациент вероятно встретит кардиолога не в кабинете поликлиники, а на операционном столе в больнице.