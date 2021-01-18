Семилетнюю девочку госпитализировали с редким синдромом, связанным с COVID-19

Этот синдром вызывает воспаление во всем теле и может повредить ткани, привести к отказу органов. Подобно болезни Кавасаки, заболевание может поражать детей через 2-6 недель после контакта с зараженным.

Мать девочки, Дебби, заметила тревожные признаки детского мультисистемного воспалительного синдрома и срочно повезла малышку в больницу. «Мы даже не подозревали, что у нее коронавирус, так как не было симптомов. Перед Рождеством в ее школе произошла вспышка болезни, когда у семи детей и одного учителя выявили положительные результаты, но у Сиенны ничего не нашли. Через несколько недель, 8 января, она заболела, поднялась температура, — уточнила мать малышки. — В воскресенье вечером (10 января) появилась сыпь, дочь легла ко мне в постель. Когда мы вместе смотрели телевизор, в свете телефона я поняла, что ее губы стали ярко-красными. Я читала о детях с болезнью Кавасаки после коронавируса, и знала, что это знак. Я попросила Сиенну высунуть язык, он был похож на клубнику».