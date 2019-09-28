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Сексуальная рецессия в Японии грозит стране демографической катастрофой

По подсчетам исследователей, молодежь во всем мире стала заниматься сексом значительно реже, чем предыдущие поколения. На сегодняшний день список лидеров стран, испытывающих “сексуальную рецессию”, с большим отрывом возглавляет Япония.

Не удивительно, что Япония является страной с одним самых низких показателей рождаемости на Земле, ведь ей еще и принадлежит пальма первенства по количеству девственников на душу населения по сравнению с другими промышленно-развитыми странами. И результаты Национального опроса по проблемам фертильности яркое тому подтверждение.

В это сложно поверить, но каждый 10-тый тридцатилетний японец все еще девственник, и количество людей, не имеющих сексуального опыта к этому возрасту, продолжает неуклонно расти. В интервью американскому телеканалу CBS News специалист по вопросов народного здравоохранения, Питер Уэда, рассказал, что огромное количество молодых мужчин и женщин не могут найти себе пару и по этой причине остаются девственниками. Уэда посетовал, что на сегодняшний день количество 30-летникх девственников в Японии является самым высоким из когда-либо зарегистрированных в развитых странах.

Для Японии, и без того испытывающей беспрецедентное сокращение населения и снижение рождаемости, такая секс-рецессия может обернуться настоящей катастрофой. Если нынешние тенденции сохранятся, уже в течение следующего столетия население Японии сократится более чем наполовину.

Исследователи считают, что в снижении сексуальной активности японцев и падении уровня рождаемости виноват долгий рабочий день. К тому же молодые японцы слишком много времени проводят онлайн со своими виртуальными товарищами , а также с каждым днем набирающими все большую популярность роботами и голографическими “партнерами".

Еще одной из основных причин сексуальной рецессии является отсутствие финансовой стабильности и постоянной работы у японских мужчин. Так, по данным социологов, среди японцев с частичной занятостью в возрасте от 25 до 39 лет в четыре раза больше сексуально неопытных мужчин, нежели среди трудоустроенных на полный рабочий день ровесников. А среди безработных мужчин этой возрастной группы, девственников в 8 раз больше.

Социологи предупреждают, что проблема секс-рецессии не является уникальной только для Япония. По этим показателям Стране восходящего солнца на пятки вовсю наступают Соединенные штаты.

Фото: Vostock-photo

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