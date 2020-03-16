Сбежавшую пациентку, болеющую коронавирусом, заставили вернуться в больницу

У девушки подозревается наличие коронавируса, признанного ВОЗ смертельно опасным для окружающих. Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко отмечает, что персоналу периодически приходится сталкиваться с несознательностью пациентов, которые не понимают степени опасности происходящего и уверены, что вряд ли могут кого-либо заразить.

Пациентка, как выяснилось, покинула учреждение самовольно ночью. На следующее утро с помощью полиции женщина была возвращена в клинику.

Напомним, по состоянию на утро 16 марта в России подтверждено наличие коронавируса у 63 пациентов, смертельных случаев не зафиксировано. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Тест на наличие коронавируса человек, подозревающий его у себя, может пройти только по назначению врача и только в государственном медицинском учреждении. Частные клиники таких услуг оказывать не имеют права.

Медики настоятельно рекомендуют как можно тщательней соблюдать меры гигиены. Если вы вернулись из страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, то обязаны позвонить на горячую линию Роспотребнадзора и сообщить об этом, а также о ваших контактах с потенциально зараженными людьми. Тем временем многие работодатели переходят на удаленный формат работы, в ряде школ дети посещают уроки на усмотрение родителей.

Добавим также. что в США 16 марта начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса. Среди участников 45 здоровых добровольцев, которые получат экспериментальную дозу.