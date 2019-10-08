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С помощью краудфандинга родители за 3 недели собрали полмиллиона фунтов на экспериментальное лечение сына

Отчаянная борьба 5-летнего Оскара Сакселби-Ли с лейкемией взбудоражила британскую общественность. Всего за 3 недели жители графства Вустершир собрали для Оскара 500 тысяч фунтов стерлингов, которые родители заплатят за экспериментальное лечение мальчика в Сингапуре.

Пятилетний Оскар уже около года борется с острым лимфобластным лейкозом, который развился молниеносно и безо всяких, казалось бы, на то причин. Родители мальчика заподозрили что-то неладное, когда обычно очень подвижный ребенок, вдруг стал апатичным и потерял аппетит. Большую часть дня он стал проводить на диване, жалуясь на усталость. Бабушка мальчика предположила, что у внука анемия, и порекомендовала немедленно отвезти его к врачу. Результат анализа крови стал для родителей Оскара настоящим ударом. У мальчика диагностировали Т- клеточный острый лимфобластный лейкоз.

Оскару требовалась срочная трансплантация стволовых клеток. Тысячи людей со всей Великобритании выстроились в очередь, чтобы сдать анализы на совместимость и стать донором стволовых клеток для мальчика. В результате подходящий донор был найден, и после трансплантации стволовых клеток на какой-то момент болезнь отступила, однако только для того, чтобы через несколько месяцев вернуться вновь. Новая трансплантация стволовых клеток возможна лишь через год после первой, однако, у мальчика нет времени ждать .

Единственным спасательным кругом для Оскара может стать дорогостоящая экспериментальная CAR Т - клеточная терапия, проводимая сингапурскими онкологами, которая обойдет родителям в полмиллиона фунтов.

В надежде собрать средства и спасти сына, родители Оскара начали краудфандинговую кампанию по сбору средств на лечение. Каково же было их удивление, когда неподъемную сумму удалось собрать меньше, чем за месяц.

Как поделилась мама мальчика с изданием Daily mail, деньги несли буквально все: школы, предприятия, частные лица и даже дети. Теперь, когда первоначальные средства на лечение собраны, Оскару остается дождаться результатов анализов, которые определят последующие шаги лечения.

Фото: Vostock-photo

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