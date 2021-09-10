С какими проблемами со здоровьем сталкиваются люди со слабым иммунитетом бабьим летом

«Простудные заболевания и ОРВИ — прямое подтверждение того, что организм испытывает стресс из-за резкой смены сезонов. Переход на новый световой режим дня, снижение поступления витаминов в пищевом рационе, депрессивные состояния обостряют хронические заболевания. Ослабленный организм не в силах сопротивляться не только вирусам, но и простому переохлаждению», — сообщила врач «Известиям». Марина Кутина предупредила, что осенью обычная простуда может легко привести к заболеваниям ЛОР-органов: ангине, фарингиту, тонзиллиту, ларингиту, бронхиту, риниту, гаймориту, отиту и другим. Кроме того, в результате переохлаждения возможно столкнуться с инфекция мочевого пузыря и мочевыводящих путей — циститом, который сопровождается болезненным мочеиспусканием.

«Всё это стоит учитывать, подбирая одежду для выхода на улицу. Как бы нам не хотелось, но осенью уже не подойдут легкие майки и шорты. Будет намного лучше, если с вами всегда будет верхняя одежда, которую можно снять и надеть в любой момент. Так, днем, когда будет жарко, вы будете чувствовать себя комфортно, а к вечеру похолодание или, например, дождь не застанет вас врасплох», — рекомендовала специалист.

Чтобы снизить риск всевозможных сезонных заболеваний, по словам Кутиной, необходимо сбалансировано питаться, получать с пищей витамины и минералы, вести активный образ жизни, следить за своим здоровьем.