В Москве началась ревакцинация от COVID-19 — она бесплатна для всех желающих

На данный момент получить повторную прививку можно в 8 павильонах «Здоровая Москва», при чем прийти туда можно без предварительной записи. А с 5 июля программа начнет действовать и в 12 городских поликлиниках столицы, куда уже необходимо предварительно записаться онлайн (через mos.ru, emias.info) или по телефону. Адреса действующих отделений ревакцинации можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

Желающим будет предложено две вакцины на выбор: «Спутник V» и его новая однокомпонентная альтернатива «Спутник Лайт». «Сделать повторную прививку можно любой из них независимо от того, какая была введена при первой вакцинации», — сообщается на сайте ведомства. К тому же в ВОЗ отметили, надо вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител.