Рутинная проверка зрения у окулиста спасла девушке жизнь

Однако в декабре 2018 года зрение Эми стало сильно ее беспокоить, потому она решила записаться на прием к окулисту. «Мои симптомы ухудшались: меня рвало почти каждый день, как правило, утром. Боль в затылке стала настолько сильной, что я не могла заснуть без грелки. Однажды у меня так двоилось в глазах, что я не смогла нанести подводку. Но никто не хотел меня слушать. В какой-то момент я решила, что все это из-за плохого зрения», – пояснила она. И решение сходить к окулисту стало лучшим в ее жизни. Девушка признается, что врач буквально спас ей жизнь. Специалист решила измерить Эми глазное давление, и оно оказалось настолько высоким, что та срочно выписала ей направление к неврологу. Тогда британка начала по-настоящему волноваться за себя. В больнице Эми сделали компьютерную томографию и обнаружили, что у нее в мозжечке головного мозга опухоль размером с грецкий орех. МРТ позднее подтвердило диагноз. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным. В течение недели девушка перенесла 2 операции – для уменьшения давления на мозг, а затем 7-часовое вмешательство по удалению пилоцитарной астроцитомы I степени. Теперь Эми наслаждается своей новой жизнью и считает, что она счастливица.

Фото: facebook Amy Bonner

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