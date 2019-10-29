Руки, ноги и другие части тела 29-летней женщины продолжают стремительно расти из-за опухоли гипофиза

Из школьной программы Ребекка помнила, что человек растет примерно до 20 лет, поэтому, перейдя это рубеж, она стала серьезно беспокоиться, что ее руки, ноги и , что самое страшное, нос, продолжали стремительно расти. Девушка быстро набирала в весе, хотя практически ничего не ела. Первое время Ребекка списывала все на задержку жидкости в организме и возможный отек, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Когда ее нога неожиданно выросла более чем на 2 размера, Ребекка решила обратиться к врачу. Однако ее лечащий доктор, не видя в жалобах девушки никакой проблемы, только развел руками. К симптомами беспричинного роста присоединилась депрессия, так как огромный нос и подбородок, выросшие из аккуратных когда-то черт лица, не придавали уверенности в себе.

Девушка побывала на приеме более чем у десяти разных специалистов, однако никто не мог поставить верный диагноз.

Один из врачей, принял недуг Ребекки за диабет, другой диагностировал у девушки синдром поликистозных яичников, связывая ее симптомы с избыточным количеством мужских гормонов.

Однако на самом деле причиной всех бед Ребекки была опухоль гипофиза, которую врачи не могли диагностировать на протяжении 15 лет. Хотя эту опухоль очень легко обнаружить по анализу крови, что и произошло в конечном итоге.

Один из врачей назначил Ребекке анализ крови на ИФР - инсулиноподобный фактор роста. Это белок, который контролирует рост тканей и костей в теле человека. Обычно нормальные показатели ИФР варьируются от 97 до 297 нанограмм на миллилитр , в зависимости от возраста человека, но у Ребекки его количество зашкаливало за 1000.

Пытаясь понять причину таких аномальных результатов, доктора провели обследование и обнаружили у девушки доброкачественную опухоль гипофиза, части мозга, которая ответственна за высвобождение гормона роста. Эта опухоль вызвала Мари синдром, состояние, при котором организм вырабатывает избыточное количество гормона роста, и части тела начинают усиленно расти, становясь непропорционально большими.

После того, как врачам удалось удалить злополучную опухоль из головы девушки, операция проводилась через нос, уже через несколько месяцев конечности и черты лица Ребекки уменьшились до нормальных пропорциональных размеров.