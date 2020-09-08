Роза Сябитова рассказала об операции и дорогостоящеи лечении: «Пришлось удалить важный женский орган»
Фото: Instagram Розы Сябитовой
58-летняя звезда «Первого канала» Роза Сябитова перенесла непростую операцию. Об этом она рассказала в своем блоге, отвечая на сообщения от обеспокоенных подписчиков.
«У меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось “отловить” вовремя. Сейчас уже дома, и прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают», - сообщила она.
В качестве причины своих проблем Роза Сябитова видит беспечность: она долго не ходила обследоваться как следует. «Всем известно, что намного легче, да и дешевле предупредить болезнь, чем устранять последствия и восстанавливать свой организм. Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу. Догадываетесь, сколько они стоят?», - пожаловалась она. - «Но дело не в этом, а в том, что потом может быть так поздно, что уже и деньги никакие не помогут».
Сейчас все позади и здоровье звезды «Первого канала» вне опасности.
Редакция Passion.ru желает здоровья Розе!
Фото и видео: Instagram/@syabitova_roza
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