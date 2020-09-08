Роза Сябитова рассказала об операции и дорогостоящеи лечении: «Пришлось удалить важный женский орган»

58-летняя звезда «Первого канала» Роза Сябитова перенесла непростую операцию. Об этом она рассказала в своем блоге, отвечая на сообщения от обеспокоенных подписчиков.

«У меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось “отловить” вовремя. Сейчас уже дома, и прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают», - сообщила она.