Россиянок предупредили о вреде ношения сумки на одном плече

Кроме того, такие случаи чреваты искривлением позвоночника, поскольку тело пытается подстроиться под неравномерную нагрузку. «Надплечье опускается вниз, грудной отдел и таз отклоняются в одну сторону. Это вызывает перенапряжение мышц с противоположной стороны. Если говорить простым языком, мышцы пытаются напрячься, чтобы избежать большего искривления, вернуть, "перетянуть" тело в нормальное положение», — объяснил врач.

Причем длительное ношение сумки на одном плече может вызвать как эстетические проблемы, так и дискомфорт. В первом случае будет наблюдаться опущение одного плеча ниже другого, тогда как в другом появятся мышечные боли в области плеча и грудной клетки, движения будут скованными. А также могут возникнуть головные боли, пишет «Москва 24».

Во избежание такого рода неприятностей Владимир Белаш рекомендует правильно подбирать аксессуары. Например, носить сумки в виде рюкзачков, чередовать плечи, если лямка одна, покупки раскладывать в два пакета, в противном случае периодически менять руки и учитывать свой максимальный вес груза. «Порой люди, выгружая из багажника покупки, захватывают сразу все тяжелые пакеты, чтобы несколько раз не возвращаться к машине. Такая кратковременная пиковая нагрузка ведет к нежелательному износу позвоночника, нагрузке на опорно-двигательный аппарат и может сопровождаться болевыми синдромами», — предупредил эксперт.