Россиянкам рассказали о влиянии молочницы на репродуктивную функцию — стоит ли бояться?

Но влияет ли кандидоз на репродуктивное здоровье женщины? На эту тему высказалась врач — акушер-гинеколог, репродуктолог Института репродуктивной медицины Remedi Анна Поварова. По ее мнению, взаимосвязи нет, однако, если заболевание не лечить, можно спровоцировать появление других воспалений. А вот они могут влиять на вероятность зачатия.

Молочница означает нарушение микрофлоры, развитие воспалений и возможное присоединение других патогенных организмов, которые могут быть причиной более серьезных заболеваний — например, хронического эндометрита, пишет Pravda

Помимо всего прочего, зачатие ребенка маловероятно и из-за снижения сексуальной активности. Это вызвано дискомфортом и болезненными ощущениями в интимной области.

Бывает, с кандидозом сталкиваются женщины в положении. В первом триместре заболевание не может быть основанием для прерывания беременности, но после 12 недель длительный воспалительный процесс нередко становится причиной восходящей инфекции от матери к плоду, укорочения шейки матки и потери ребенка.

А будущие мамы, которые проходят процедуру ЭКО, значительно реже сталкиваются с обсуждаемой проблемой. Но на случай обнаружения заболевания у врачей есть большой выбор лекарственных препаратов, преимущественно местного действия, которые никак не повлияют на планирование беременности.

Чтобы вовремя начать лечение, важно знать, что зачастую молочница проявляется зудом и жжением в интимной зоне, чувством отечности и обильными творожистыми выделениями из половых путей. При этом проходить терапию рекомендовано обоим партнерам, даже если у мужчины нет явных симптомов инфекции.