Россиянкам рассказали о причинах развития рака груди — в зоне риска даже молодые

Самой частой причиной развития болезни становится мастопатия. Ей подвержены жительницы крупных городов из-за нарушения гормонального фона, качества пищи, возможно, экологии. Зачастую пациентки жалуются на дискомфорт и уплотнения ткани в районе груди, особенно за неделю до начала менструации, отметила Рано Азимова.

Кроме того, спровоцировать появление злокачественных новообразований может раннее начало менструации, поздний климакс, отсутствие беременности, неблагоприятные факторы окружающей среды, а также семейный анамнез. Об этом пишут «Аргументы и Факты»..

Развивающийся рак груди обнаруживает себя несколькими ранними симптомами. Среди них оказались следующие проявления: уплотнения в груди, выделения из сосков, втяжения на коже груди и появление плотных образований в подмышечной впадине. Первоначальную диагностику следует проводить самостоятельно каждую неделю, считает специалист, а при появлении подозрений обратиться к врачу. При своевременном лечении данный вид онкологии на первой и второй стадиях подразумевает полное выздоровление.

На поздних сроках у женщин появляется боль в груди, которая может отдавать в руку или спину, причем не связана с циклом; ткани груди становятся неэластичными; появляется отек, раздражение, место образования становится чувствительнее; меняется цвет кожи (она может быть как красной, так и темной); вместо шишки образуется ямка и появляются незаживающие раны на груди. И не стоит забывать про боли в мышцах, повышенную утомляемость, потерю веса, проблемы со сном и боли при глотании. При появлении симптомов следует срочно обратиться к маммологу и пройти обследование, сообщила Азимова.