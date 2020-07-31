Россиянка случайно проглотила вилку, но врачи сумели спасти ей жизнь
Как передает онлайн-издание 72.ru, 26-летнюю россиянку доставили на скорой помощи в приемный покой больницы в час ночи. Она жаловалась, что проглотила инородный предмет. Пациентка объяснила, что это произошло из-за того, что она пыталась вызвать у себя рвоту после того, как слишком переела жирной пищи. Она пыталась сделать это при помощи вилки, но случайно выпустила ее из рук и проглотила.
Девушка очень испугалась и потому вызвала врачей. В больнице ей сделали рентген, который подтвердил ее слова. Естественным путем она уже не могла выйти, потому врачи попытались извлечь ее при помощи эндоскопа, но им это не удалось. Тогда хирурги приняли решение провести экстренную полостную операцию, пока вилка не нанесла вред внутренним органам. Вмешательство длилось чуть больше получаса. «Пациентке повезло – острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Хорошо, что все закончилось благополучно», – говорит доктор, добавивший, что впервые извлекал столь необычный предмет из желудка женщины.
Фото: depositphotos
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