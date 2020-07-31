Россиянка случайно проглотила вилку, но врачи сумели спасти ей жизнь

Девушка очень испугалась и потому вызвала врачей. В больнице ей сделали рентген, который подтвердил ее слова. Естественным путем она уже не могла выйти, потому врачи попытались извлечь ее при помощи эндоскопа, но им это не удалось. Тогда хирурги приняли решение провести экстренную полостную операцию, пока вилка не нанесла вред внутренним органам. Вмешательство длилось чуть больше получаса. «Пациентке повезло – острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. Хорошо, что все закончилось благополучно», – говорит доктор, добавивший, что впервые извлекал столь необычный предмет из желудка женщины.

Фото: depositphotos

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