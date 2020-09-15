Во сколько обошлось лечение кровоизлияния в мозг у россиянки на отдыхе в Турции

Состояние россиянки было очень тяжелое: она впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Чтобы спасти ей жизнь, хирурги прооперировали ее, а через неделю, когда ее состояние стабилизировалось, организовали транспортировку спецрейсом санитарной авиации в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации. В итоге общие выплаты по страховому случаю составили почти 3 миллиона рублей или 39 970 долларов, львиная часть расходов пришлась на эвакуацию женщины домой. Ассоциация туроператоров напоминает, что именно на случай внезапной болезни стоит оформлять полис для поездок за границу. К слову, это хоть и самая большая выплата в 2020 году, но не максимальная. Так, в 2018 году компания выплатила за лечение застрахованного лица 7,9 миллионов рублей.

Фото: depositphotos

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