Россиянин вышел из комы и был поражен изменениями в мире из-за коронавируса

Мужчина пришел в себя спустя 5 недель, но ему не сразу рассказали о том, как сильно за это время изменился мир, чтобы не волновать его лишний раз. Вводить его в курс дела начала жена. «Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает?» – отметила женщина. За время пандемии COVID-19 по состоянию на 3 июня 2020 года в мире было инфицировано 6 378 237 человек. В России зафиксировано 432 277 случаев заражения, из них 8536 заболевших – за прошедшие сутки. В Москве за прошедшие 24 часа заболели 1842 человека. Общее количество выздоровевших – 195 957 человек, скончались 5215 заболевших коронавирусом. За прошедшие месяцы также велась активная разработка вакцины и препарата от вируса. Уже начались испытания на людях.

Фото: freepik

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