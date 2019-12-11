Россияне смогут обращаться за медицинскими услугами по паспорту без полиса ОМС

Внедрение данного сервиса позволит жителям России обращаться за медицинскими услугами по паспорту, без предъявления в регистратуре полиса ОМС. «Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе», — рассказали в пресс-службе ФОМС. По словам заместителя начальника управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, эта технология не станет обязательной к применению во всех медицинских учреждениях страны и будет зависеть от региональной политики.

Также в ближайшее время россиянам станет доступен и цифровой полис, который может быть сохранен на электронных носителях, например смартфоне. Для реализации этого плана уже к концу марта 2020 года ФОМС собирается внести соответствующие изменения и поправки в законодательство. При этом наличие новых форм и форматов полиса ОМС не предполагает полный отказ от старых версий документа, -сообщает RT.

«Учитывая высокую значимость удобства использования полиса обязательного медицинского страхования всеми возрастными группами населения Российской Федерации, единовременный отказ от выпуска обязательного медицинского страхования на материальном носителе не представляется возможным. В данном вопросе мы основываемся именно на волеизъявлении застрахованного лица при выборе формы изготовления полиса обязательного медицинского страхования», — объяснили в ФОМС.