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Россияне смогут обращаться за медицинскими услугами по паспорту без полиса ОМС

В скором времени появится сервис, который позволит россиянам обращаться в медучреждения без полиса ОМС. Это станет возможным благодаря совместной работе, которая ведется Федеральным фондом обязательного медицинского страхования с территориальным фондом ОМС Московской области.

Внедрение данного сервиса позволит жителям России обращаться за медицинскими услугами по паспорту, без предъявления в регистратуре полиса ОМС. «Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе», — рассказали в пресс-службе ФОМС. По словам заместителя начальника управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, эта технология не станет обязательной к применению во всех медицинских учреждениях страны и будет зависеть от региональной политики.

Также в ближайшее время россиянам станет доступен и цифровой полис, который может быть сохранен на электронных носителях, например смартфоне. Для реализации этого плана уже к концу марта 2020 года ФОМС собирается внести соответствующие изменения и поправки в законодательство. При этом наличие новых форм и форматов полиса ОМС не предполагает полный отказ от старых версий документа, -сообщает RT.

«Учитывая высокую значимость удобства использования полиса обязательного медицинского страхования всеми возрастными группами населения Российской Федерации, единовременный отказ от выпуска обязательного медицинского страхования на материальном носителе не представляется возможным. В данном вопросе мы основываемся именно на волеизъявлении застрахованного лица при выборе формы изготовления полиса обязательного медицинского страхования», — объяснили в ФОМС.

Фото: Vostock-photo

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