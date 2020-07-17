Россиянам заявили, что пик пандемии в регионах пройден и вторая волна маловероятна

Также Тавадян отметил, что не стоит рассчитывать, что массовая вакцинация начнется уже осенью, по его мнению, это произойдет не раньше первого квартала следующего года, и это только при позитивном сценарии. Потому гораздо правильнее надеяться на то, что к зиме у россиян может развиться крепкий коллективный иммунитет, благодаря которому прививка от коронавируса может и не понадобиться. Напомним, что, согласно статистическим данным на 17 июля 2020 года, в России за последние сутки было выявлено 6406 случаев заражения COVID-19, что свидетельствует о стойком плато. При этом, по мнению экспертов, пик заболеваемости преодолели все регионы страны. «Можно говорить о том, что во всех регионах России пройден пик, но говорить о стремительном угасании эпидемии нельзя. В разных регионах дела обстоят по-разному», – пояснил Тавадян. Однако в целом в мире ситуация с распространением пандемии не слишком позитивная: в США количество подтвержденных случаев превысило 3,5 миллиона человек, в Бразилии – 2 миллиона, в Индии – миллион. В нашей стране зафиксировано более 750 тысяч заболевших.

Фото: pixabay

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