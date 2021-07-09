Россиянам рассказали, ждать ли нового локдауна
С начала июня наблюдается стремительный рост случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с чем власти многих регионов вводили ряд ограничений. По последним данным, 25 766 заболевших зарегистрировано в России за последние сутки. Однако, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на данный момент отсутствует необходимость введения локдауна или ужесточения ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом.
По ее мнению, ограничительные меры не пригодятся и в будущем, если программа массовой вакцинации пройдет успешно и все граждане привьются.
«Сегодняшний вот алгоритм действий, а вы видите на примере Москвы, да, был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса. Следовательно, меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают. Поэтому сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет», - передает «ТАСС» слова Поповой в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Фото: freepik.com
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