Россиянам рассказали, в каком случае возможно повторное введение ограничений из-за коронавируса

Эксперт добавила, что факт, что число зараженных не растет, вселяет оптимизм, но он должен постоянно снижаться, чего, к сожалению, не происходит, что свидетельствует о том, что вирус продолжает распространяться, хоть и медленнее, чем раньше. В качестве основной причины, почему пандемия коронавируса не угасает в России, Вуйнович назвала несоблюдение людьми правил безопасности, потому что они слишком расслабились: «Еще есть люди, которые были в контакте с больными и продолжают перемещаться и не самоизолируются. Во многих европейских странах такие люди строго сидели на изоляции», – добавила она. Если так продолжится и дальше, новая вспышка коронавируса и повторное введение ограничений неизбежны.

По данным на 10 июля 2020 года, в России за последние сутки зафиксировано 6635 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом наименьшие темпы прироста наблюдаются в Москве, Московской области и Чеченской республике. Кроме того, Национальный исследовательский центр им. Гамалеи совместно с Министерством обороны сообщили, что начавшееся 18 июня тестирование вакцины против коронавируса вступило в свою финальную стадию. На данный момент побочных эффектов у добровольцев зафиксировано не было.

Фото: depositphotos

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