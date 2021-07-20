Россиянам рассказали, сколько заболевших среди вакцинированных против COVID-19

Как показывает мировая практика, чем больший процент населения будет вакцинирован, тем больше выявляется случаев коронавируса среди тех, кто сделал прививку, сообщает «Коммерсантъ». Так, к середине текущего месяца в Великобритании зарегистрировали 47% новых случаев заболевания COVID-19 среди 68,2% вакцинированных хотя бы первым компонентом.

А по данным региональных минздравов России, болеют после прививки от 0,5% до 3% граждан. Например, в Ленобласти число привитых среди заболевших коронавирусом не превышает 2%, при этом отмечается, что ни один из вакцинированных не был госпитализирован. В Челябинской области в начале июля Роспотребнадзор заявил о 301 заболевшем коронавирусом из 420 046 привитых жителей.