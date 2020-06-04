Россиянам рассказали, сколько времени еще придется носить маски

«Сколько нам ходить в масках – во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам – от октября до февраля следующего года. Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», – отметил Собянин. Также мэр столицы заявил, что к нормальной жизни страна вернется не раньше, чем через год. Именно тогда восстановится работа туристической области, будет проведена вакцинация и забыт масочно-перчаточный режим. При этом Собянин подчеркнул, что то, как ответственно подошли россияне к вопросам самоизоляции и соблюдению карантинных мер, во многом спасло страну от катастрофы.

По данным на 4 июня 2020 года, в России зафиксировано в общей сложности 441 108 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 8831 человек. Количество скончавшихся от инфекции достигло 5384 человек, выздоровели 204 623. За время пандемии было проведено почти 12 миллионов тестов. Число заболевших COVID-19 в мире перевалило отметку 6 508 635 человек.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!