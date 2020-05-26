Россиянам рассказали, сколько еще продлится масочный режим

Солидарна с главой ведомства и руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, подчеркнувшая важность ношения маски и перчаток при каждом выходе на улицу. По ее мнению, порой в городе, особенно в общественном транспорте и местах скопления людей, сложно соблюдать социальную дистанцию, потому риск заболеть остается высоким. «При сохраняющемся риске заболевания коронавирусной инфекцией перед выходом из дома нужно надеть маску и перчатки и оставаться в них на всем пути от своего дома до магазина», – заявила Руженцова, добавив, что средства личной защиты можно надевать только один раз. Затем их надо либо выкинуть, либо постирать многоразовую маску, в противном случае коронавирус может легко перенестись с них на кожу.

По данным на 26 мая 2020 года, в России выявлено 362 342 заболевших, из них 8915 человек – за последние сутки. При этом число скончавшихся составило 3807 человек, а выздоровели 131 129. Общее количество проведенных тестов составило 9,1 миллиона.

Фото: freepik

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