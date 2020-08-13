Россиянам рассказали, симптомом какой болезни может быть лень
В интервью радиостанции Sputnik эксперт рассказал, в каких случаях стоит насторожиться. По его словам, есть несколько видов лени: первый – нормальный, когда человек подсознательно понимает, что ему надо взять паузу и оценить положение вещей и объемы работы, немного отдохнуть, чтобы все взвесить. Второй тип – ситуация, только кажущаяся желанием ничего не делать. Стоит насторожиться, когда вы не можете себя заставить делать то, что необходимо, и просто впадаете в апатию. Это уже болезненное состояние, по поводу которого стоит обратиться к специалисту, так как это один из признаков депрессии.
«Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов. Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение», – пояснил Павел Качалов, добавив, что на сегодняшний день в арсенале врачей большое количество разнообразных антидепрессантов, которые в состоянии справиться с этим недугом и вернуть человеку радость жизни. И тогда лень вновь станет двигателем прогресса, а не тормозящим фактором.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!