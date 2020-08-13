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Россиянам рассказали, симптомом какой болезни может быть лень

Как сообщил психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов, лень не всегда является желанием уклониться от излишних усилий или защитной реакцией на усталость, иногда это признак того, что пора идти к врачу.

В интервью радиостанции Sputnik эксперт рассказал, в каких случаях стоит насторожиться. По его словам, есть несколько видов лени: первый – нормальный, когда человек подсознательно понимает, что ему надо взять паузу и оценить положение вещей и объемы работы, немного отдохнуть, чтобы все взвесить. Второй тип – ситуация, только кажущаяся желанием ничего не делать. Стоит насторожиться, когда вы не можете себя заставить делать то, что необходимо, и просто впадаете в апатию. Это уже болезненное состояние, по поводу которого стоит обратиться к специалисту, так как это один из признаков депрессии.

«Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов. Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение», – пояснил Павел Качалов, добавив, что на сегодняшний день в арсенале врачей большое количество разнообразных антидепрессантов, которые в состоянии справиться с этим недугом и вернуть человеку радость жизни. И тогда лень вновь станет двигателем прогресса, а не тормозящим фактором.

Фото: depositphotos

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