Россиянам рассказали, симптомом какой болезни может быть лень

«Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов. Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение», – пояснил Павел Качалов, добавив, что на сегодняшний день в арсенале врачей большое количество разнообразных антидепрессантов, которые в состоянии справиться с этим недугом и вернуть человеку радость жизни. И тогда лень вновь станет двигателем прогресса, а не тормозящим фактором.

Фото: depositphotos

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