Россиянам рассказали об опасных для здоровья комнатных растениях

Флорист Зоя Ильяшенкова рассказала о том, что к небезопасным комнатным цветам можно отнести монстеру, алоказию и диффенбахию, сок которых может вызывать ожоги или аллергическую реакцию, поэтому обращаться с ними стоит с осторожностью и держать подальше от детей, передает издание «Аргументы и факты».

Помимо этого, по словам эксперта, чувствительным к запахам людям может принести немало проблем некачественная почва или образовавшаяся на ней плесень, вызывая аллергию и ухудшение самочувствия. Чтобы поправить ситуацию, необходимо обзавестись специальными препаратами для борьбы с грибком и обработать грунт.

Также флорист отметила, что в спальной комнате в непосредственной близости к кровати не рекомендуется ставить растения, источающие дурманящий пряный запах, иначе вас может ожидать головная боль и ухудшение настроение. К подобным растениям, любоваться которыми можно в других комнатах, можно отнести, например, орхидею или лилию. Поэтому, если вы чувствуете недомогание или упадок сил, проверьте, не стоят ли в вашей комнате растения с ярко выраженным тяжелым запахом.