Россиянам рассказали об опасности укусов комаров и в каких случаях стоит обратиться к врачу
В этом году из-за сильной влажности и теплой погоды количество комаров превышает все мыслимые пределы. Причем страдают от них не только за городом, но и в мегаполисе. В подавляющем большинстве случаев укусы этих насекомых не приносят особого вреда человеку, лишь определенный дискомфорт, однако и из этого правила есть исключения. В эфире радиостанции Sputnik врач-дерматолог Лариса Алексеева рассказала, что комары могут стать причиной анафилактического шока, особенно если укус пришелся на чувствительную область век или перорбитальную область. «От такого может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо», – отметила доктор, добавившая, что, конечно, такое встречается нечасто, но при этом не стоит воспринимать эту ситуацию легкомысленно и лучше обратиться к врачу, особенно если нарастает отек, место укуса раздувается и появляются волдыри.
В качестве первой помощи при появлении таких симптомов Алексеева рекомендовала принять антигистаминное средство и приложить холодный компресс, а также вызвать скорую помощь. Для облегчения зуда также можно сделать компресс с ромашкой или воспользоваться специальным средством на основе трав, которое продается в аптеке, чтобы не расчесывать место укуса и не занести в него грязь.
Фото: depositphotos
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