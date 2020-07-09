Россиянам рассказали об опасности укусов комаров и в каких случаях стоит обратиться к врачу

В качестве первой помощи при появлении таких симптомов Алексеева рекомендовала принять антигистаминное средство и приложить холодный компресс, а также вызвать скорую помощь. Для облегчения зуда также можно сделать компресс с ромашкой или воспользоваться специальным средством на основе трав, которое продается в аптеке, чтобы не расчесывать место укуса и не занести в него грязь.

Фото: depositphotos

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