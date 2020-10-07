Россиянам рассказали о самых опасных способах народной медицины для лечения простуды и гриппа

И последний способ, который раскритиковала эксперт – принимать аскорбинку для защиты от гриппа и простуды. По ее мнению, эта вкусная конфетка не поможет добиться поставленных целей. «Научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. Вы можете ежедневно есть лимоны и другие цитрусовые, покупать биодобавки с витамином С или аскорбинку, но вероятность того, что вы подхватите вирус, будет такая же, как и у людей, не принимавших витамин С», – пояснила Добрецова.

Фото: depositphotos

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