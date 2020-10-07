Россиянам рассказали о самых опасных способах народной медицины для лечения простуды и гриппа
В сезон простуды и гриппа, который совпал с новым ростом числа заболевших от коронавируса, люди с особым вниманием начали относиться к собственному здоровью и наряду с традиционной медициной все чаще прибегают к народным способам профилактики. Однако, как сообщила онлайн-изданию «Ридус» Ирина Добрецова, есть минимум 4 очень популярных, но совершенно бесполезных и даже опасных метода. Среди них одним из распространенных считается амулет из чеснока. Многие почему-то уверены, что, если повесить на шею себе или ребенку коробочку или медальон с зубчиком этого продукта, вирусы будут обходить вас стороной. Считается, что чеснок – мощное противовирусное средство, однако отпугнуть простуду он не в состоянии, а вот коллег – запросто.
«Это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Если хотите защититься от гриппа, то просто мойте руки с мылом, не трогайте лицо грязными руками и по возможности избегайте мест с большим скоплением людей», – пояснила педиатр.
Еще один способ облегчить свое состояние при бронхите и респираторных заболеваниях – делать себе ингаляции над горячей картошкой. Однако этот метод и вовсе вреден, так как дышать над кипятком попросту небезопасно – это может вызвать ожог слизистых, особенно у детей. Третьим спорным «бабушкиным» советом считается парить ноги в тазике с кипятком. В целом, в нем нет ничего плохого, но вода должна быть теплой. А если в нее добавить еще и ароматические масла, это будет отличная терапия для снятия стресса, но от простуды этот метод вряд ли спасет.
И последний способ, который раскритиковала эксперт – принимать аскорбинку для защиты от гриппа и простуды. По ее мнению, эта вкусная конфетка не поможет добиться поставленных целей. «Научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. Вы можете ежедневно есть лимоны и другие цитрусовые, покупать биодобавки с витамином С или аскорбинку, но вероятность того, что вы подхватите вирус, будет такая же, как и у людей, не принимавших витамин С», – пояснила Добрецова.
Фото: depositphotos
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