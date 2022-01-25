Найти и обезвредить: основные причины нарушения кровообращения мозга и признаки инсульта

Если у человека, особенно в возрасте старше 50 лет, присутствуют перечисленные факторы риска, ему необходимо придерживаться некоторых рекомендаций, пишут «Аргументы и Факты». Следует регулярно посещать врача и измерять давление, отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни, нормализовать вес, правильно питаться, избегать стрессовых ситуаций и спать по 8 часов.

Чтобы минимизировать риски осложнений и спасти жизнь, надо оказать помощь человеку с инсультом в течение часа. При малейших подозрениях на нарушение попросите человека выполнить несколько действий: назвать имя, улыбнуться и пожать руку. «Если хоть что-то не получается, лучше не рисковать, вызвать скорую помощь и сообщить, что у человека подозрение на инсульт. Тогда помощь будет оказана максимально быстро и специализированно», — сообщил Азизхон Аскаров.