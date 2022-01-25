Найти и обезвредить: основные причины нарушения кровообращения мозга и признаки инсульта
По словам специалиста, инсульт — это острое нарушение питания головного мозга со снижением его функций вследствие разных причин: тромбоза мозговой артерии, резкого падения артериального давления и разрыва аневризмы мозговой артерии.
Среди факторов риска врач назвал гипертонию, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз сосудов шеи и головного мозга, нарушение сердечного ритма, сахарный диабет, курение и алкоголизм, стрессы и чрезмерные физические нагрузки, а также другие более редкие причины (коагулопатии, а именно повышенная свертываемость крови). А самой частой проблемой, приводящей к инсульту, считается гипертония. Дело в том, что постоянно повышенное давление повреждает сосуды, и в них начинает накапливаться «плохой» холестерин. В результате идет нагрузка на всю систему кровообращения, а ослабленные артерии в мозге забиваются или лопаются.
Если у человека, особенно в возрасте старше 50 лет, присутствуют перечисленные факторы риска, ему необходимо придерживаться некоторых рекомендаций, пишут «Аргументы и Факты». Следует регулярно посещать врача и измерять давление, отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни, нормализовать вес, правильно питаться, избегать стрессовых ситуаций и спать по 8 часов.
Чтобы минимизировать риски осложнений и спасти жизнь, надо оказать помощь человеку с инсультом в течение часа. При малейших подозрениях на нарушение попросите человека выполнить несколько действий: назвать имя, улыбнуться и пожать руку. «Если хоть что-то не получается, лучше не рисковать, вызвать скорую помощь и сообщить, что у человека подозрение на инсульт. Тогда помощь будет оказана максимально быстро и специализированно», — сообщил Азизхон Аскаров.
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