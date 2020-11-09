Россиянам рассказали о неожиданной опасности бесконтрольного приема антибиотиков

По словам Мясникова, подобрать антибиотики может исключительно врач на основании анамнез и только после того, как взвесит все за и против подобного назначения. Также специалист отметил, что, помимо данной группы лекарств, к глухоте могут привести и мочегонные препараты. Некоторые принимают их ради того, чтобы быстро «выгнать» лишнюю жидкость из организма, а не по жизненно важным показаниям, а между тем эти лекарства оказывают негативное воздействие на слуховой нерв. Таким же побочным эффектом обладают и противогрибковые лекарства.

Фото: depositphotos

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