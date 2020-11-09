Россиянам рассказали о неожиданной опасности бесконтрольного приема антибиотиков
Как сообщает «РИА Новости», известный медик в своей телепередаче «Доктор Мясников», которую он ведет на телеканале «Россия 1», заявил, что подобное осложнение возникает не всегда и обусловлено тем, что некоторые виды данной категории лекарств влияют на слуховые рецепторы человека – они как бы укорачиваются под воздействием антибиотиков, из-за чего и возникает глухота, по этой причине ни в коем случае нельзя назначать себе подобные сильнодействующие препараты самостоятельно. «Существует ряд антибиотиков — правда, довольно старых, — но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту… Они являются ототоксичными (лишают слуха. — Прим.Passion.ru), как выстрел над ухом», — заявил врач, отвечая на вопрос своей зрительницы.
По словам Мясникова, подобрать антибиотики может исключительно врач на основании анамнез и только после того, как взвесит все за и против подобного назначения. Также специалист отметил, что, помимо данной группы лекарств, к глухоте могут привести и мочегонные препараты. Некоторые принимают их ради того, чтобы быстро «выгнать» лишнюю жидкость из организма, а не по жизненно важным показаниям, а между тем эти лекарства оказывают негативное воздействие на слуховой нерв. Таким же побочным эффектом обладают и противогрибковые лекарства.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!