Россиянам рассказали, нужно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом

По ее мнению, в данном случае решать должен сам человек – противопоказаний к вакцинации нет. И прививка либо усилит иммунный ответ организма, который уже справился с коронавирусной инфекцией, то есть увеличит количество антител в организме, либо окажется бесполезной и ничего не изменит. При этом ухудшить состояние человека или вызвать повторное заражение она не может. Также Харит подчеркнула, что разрушить уже имеющийся иммунитет к вирусу или подавить его вакцина не в состоянии.

Напомним, что за последние сутки, по состоянию на 22 января 2021 года, в России выявлено 21,5 тысяч зараженных. Таким образом, общее количество больных в стране с начала пандемии достигло 3,7 миллионов человек. В мире эпидемиологическая обстановка также остается неблагоприятной: общее число больных превысило отметку в 97,5 миллионов, из них скончались больше 2 миллионов.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!