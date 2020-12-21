Россиянам рассказали, нужно ли прививаться от коронавируса при наличии антител

В связи с этим у россиян возник вопрос, стоит ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела к заболеванию, на который ответила Анна Попова, глава Роспотребнадзора в фильме Наили Аскер-Заде «Опасный вирус. Первый год». «На сегодняшний день перед прививкой, как правило, мы проводим исследование на наличие антител, и если антитела есть, то, конечно, прививаться не следует», — отметила глава надзорного ведомства.

В любом случае, перед тем как записаться на прививку, стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом, особенно при наличии в анамнезе хронических заболеваний и уже только после этого принять окончательное решение о вакцинации.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в России и мире остается по-прежнему неблагоприятной. Так, за последние сутки в нашей стране зафиксировано 29 350 зараженных, а в мире их насчитывается больше полумиллиона. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло отметки в почти 77 миллионов человек, из них скончались 1,7 миллиона.

Фото: depositphotos

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