Россиянам рассказали, на какую патологию указывает «синюшность» рук на морозе

Данное отклонение говорит о нарушенном кровообращении, сообщила сердечно-сосудистый хирург, заведующая отделением сосудистой хирургии ЦКБ «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова. «Норма — это когда пальцы рук краснеют на холоде, а потом в тепле их цвет быстро восстанавливается. Если есть боль, а пальцы бледные или даже становятся синюшными, то стоит задуматься. Обычно изменение цвета происходит на втором и четвертом пальцах. Как правило, пальцы белеют, а потом синеют симметрично, то есть на двух руках», — объяснила специалист в интервью радио Sputnik.

Избавиться от «синюшности» рук можно, нормализовав кровообращение, а начать стоит с изменения привычного образа жизни. «Надо попробовать устранить провоцирующие факторы — например, переохлаждение или курение. Еще надо записаться на ультразвуковую диагностику и проверить сосуды, то есть посмотреть, нет ли нарушения кровообращения. Затем уже надо консультироваться с ревматологом и исключать системные заболевания», — заключила Акулова.