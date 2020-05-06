Россиянам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом дома
Эксперт в интервью «Пятому каналу» заявил, что вирус может попасть в организм человека не только воздушно-капельным путем, хотя этот путь передачи инфекции и остается наиболее распространенным. Также заражение может произойти и дома – через еду и питье. В таком случае коронавирус в первую очередь поразит кишечник и будет развиваться как кишечная инфекция. Правда, Альштейн отметил, что риск заразиться подобным способом достаточно мал.
Чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19 через еду и питье, нужно всего лишь соблюдать элементарные правила гигиены, которые применимы и к «мирной» жизни: по-прежнему необходимо тщательно мыть все овощи и фрукты, проводить термическую обработку пищи и пить кипяченую воду. Также вирусолог напомнил о нормах личной гигиены (мытье рук, не трогать глаза и лицо грязными руками и т.д.), а также придерживаться самоизоляции, хоть это и нелегко, когда на улице стоит теплая погода.
Напомним, что рост числа заболевших в майские праздники увеличился. По состоянию на 6 мая, выявлено 165 929 инфицированных, среди них – 10 559 человек за последние сутки. Выздоровело 21 327 человек, скончались 1537 заразившихся.
Фото: freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!