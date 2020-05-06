Россиянам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом дома

Чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19 через еду и питье, нужно всего лишь соблюдать элементарные правила гигиены, которые применимы и к «мирной» жизни: по-прежнему необходимо тщательно мыть все овощи и фрукты, проводить термическую обработку пищи и пить кипяченую воду. Также вирусолог напомнил о нормах личной гигиены (мытье рук, не трогать глаза и лицо грязными руками и т.д.), а также придерживаться самоизоляции, хоть это и нелегко, когда на улице стоит теплая погода.

Напомним, что рост числа заболевших в майские праздники увеличился. По состоянию на 6 мая, выявлено 165 929 инфицированных, среди них – 10 559 человек за последние сутки. Выздоровело 21 327 человек, скончались 1537 заразившихся.

Фото: freepik

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