Россиянам рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса

Эксперт в интервью радиостанции Sputnik пояснил, что, несмотря на то, что процедура будет доступна всем желающим, в реальности это не совсем так, ведь существует ряд ограничений. Однако Жемчугов подчеркнул, что дело не в том, что препарат получился плохой, просто есть состояния организма, при которых нельзя этого делать (подобный запрет действует и в случае вакцинации против гриппа).

Так, в частности, стоит подождать всем, кто чувствует недомогание или первые признаки простуды. Ограничения распространяются и на людей с температурой выше 37 градусов или тех, кто накануне выпивал. «Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», – пояснил иммунолог.