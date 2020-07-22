Россиянам рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Академик уверен, что в России постепенно вырабатывается коллективный иммунитет – это уже можно наблюдать по ситуации в Москве и Подмосковье, где эпидемия проявилась острее всего, а сейчас в совокупности выявляют не больше 1000 случаев в совокупности. Но до того, как подобное произойдет по всей стране, еще далеко. И рассчитывать на вакцину пока не стоит – даже если она будет готова к осени, ее еще надо будет доработать и запустить в массовое производство, на что также необходимо время, потому, стоит смириться с новой реальностью и признать, что коронавирус с нами надолго и никуда не денется, как и любая другая инфекция. Напомним, что, по состоянию на 22 июля, за прошедшие сутки было зафиксировано около 240 тысяч зараженных в мире и общее число подтвержденных случаев COVID-19 вплотную приблизилось к 15 миллионам. В России же за последние 24 часа зафиксировано 5862 заболевших.

Фото: pixabay

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