Россиянам рассказали, какое средство защитит от коронавируса гораздо лучше масок
Свое мнение вирусолог высказал в интервью изданию «Говорит Москва». Ларичев объяснил, что вирус распространяется воздушно-капельным путем и в воздух попадает при кашле, чихании и даже обычном разговоре в виде капелек, когда рядом находится инфицированный человек. И строительные респираторы гораздо более эффективно защищают от COVID-19 из-за того, что более плотно прилегают к лицу и не пропускают более мелкие частицы.
«Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет», — пояснил Виктор Лавричев.
Однако списывать со счетов медицинскую маску и бросаться покупать респиратор, по словам эксперта, все же не стоит. Если правильно ее использовать и регулярно менять, она также способна снизить риск заразиться коронавирусом. Напомним, что по данным на 1 июня 2020 года, в России зафиксировано в общей сложности 414 878 случаев инфицирования COVID-19, из них 9035 – за прошедшие сутки. При этом за все время 175 877 пациентов вылечились, а 4855 скончались. Общее количество проведенных тестов составило почти 11 миллионов.
Фото: freepik
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