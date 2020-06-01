Россиянам рассказали, какое средство защитит от коронавируса гораздо лучше масок

Однако списывать со счетов медицинскую маску и бросаться покупать респиратор, по словам эксперта, все же не стоит. Если правильно ее использовать и регулярно менять, она также способна снизить риск заразиться коронавирусом. Напомним, что по данным на 1 июня 2020 года, в России зафиксировано в общей сложности 414 878 случаев инфицирования COVID-19, из них 9035 – за прошедшие сутки. При этом за все время 175 877 пациентов вылечились, а 4855 скончались. Общее количество проведенных тестов составило почти 11 миллионов.

Фото: freepik

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