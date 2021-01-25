Россиянам рассказали, какими будут последствия от прививки против COVID-19

Обязательна вакцинация при отсутствии противопоказаний по здоровью только для людей, чья работа связана с повышенным риском заболевания инфекционными болезнями. Сейчас по постановлению правительства в список таких профессий входят: педагоги, врачи и другой медицинский персонал, сотрудники лабораторий, чья деятельность связана с кровью и биологическими жидкостями человека, ветеринары и другие – всего в перечне 12 видов деятельности. Если же ваша работа не попадает в данный список, принуждать вас к вакцинации или временно отстранять от работы из-за отказа незаконно.

Фото: pixabay

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