Россиянам рассказали, какими будут последствия от прививки против COVID-19
Как сообщает онлайн-издание «Комсомольская правда», не всем показана прививка против коронавирусной инфекции, список противопоказаний врачи уже неоднократно озвучивали. При этом решать, делать ее или нет, решать исключительно вам – специалисты подчеркивают, что вакцинация – дело строго добровольное. Неоднократно это повторял и президент России Владимир Путин. На данный момент писать официальный отказ или заполнять какие-либо другие бумаги не нужно.
Обязательна вакцинация при отсутствии противопоказаний по здоровью только для людей, чья работа связана с повышенным риском заболевания инфекционными болезнями. Сейчас по постановлению правительства в список таких профессий входят: педагоги, врачи и другой медицинский персонал, сотрудники лабораторий, чья деятельность связана с кровью и биологическими жидкостями человека, ветеринары и другие – всего в перечне 12 видов деятельности. Если же ваша работа не попадает в данный список, принуждать вас к вакцинации или временно отстранять от работы из-за отказа незаконно.
Фото: pixabay
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