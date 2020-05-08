Россиянам рассказали, каких ошибок надо избегать при ношении медицинских масок весной и летом
Первое, на что обратил внимание врач-отоларинголог Владимир Зайцев в интервью изданию «Аргументы и факты», это что маску надо носить на лице, а не на подбородке, потому как защищать надо нос и рот. При этом хвататься за маску руками в процессе ношения также не стоит, а снимать надо только вымытыми руками, держа за резинки, а не схватив ее по центру. Также эксперт напомнил, что медицинскую маску нужно хорошо прижать к носу, чтобы не было зазора для прохождения воздуха. Носить ее можно не более двух часов, а затем следует сменить на новую. Использованную маску, если она одноразовая, надо выкинуть, а не стирать.
«Если человек хочет как-то усилить эффект, то перед надеванием маски можно заложить в нос противовирусную мазь, после возвращения брызнуть в нос антисептик на водной основе, можно обработать слизистую морской водой, а после антисептиком», — отметил Зайцев.
Это общие рекомендации, есть еще нюансы, связанные с ношением медицинских масок в теплое время года. В мае часты весенние грозы, и они вносят свои коррективы в правила ношения защитного аксессуара. В интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, если маска намокла под дождем, носить ее уже небезопасно. В таком случае на время дождя ее лучше снять. Сменить маску нужно, если вы случайно чихнули, иначе вы будете ходить и дышать собственными вирусами. Эксперт предостерег всех от желания высушить намокшую одноразовую маску и надеть ее вновь, потому нужно носить с собой запасную.
Фото: pixabay
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