Россиянам рассказали, каких ошибок надо избегать при ношении медицинских масок весной и летом

Это общие рекомендации, есть еще нюансы, связанные с ношением медицинских масок в теплое время года. В мае часты весенние грозы, и они вносят свои коррективы в правила ношения защитного аксессуара. В интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, если маска намокла под дождем, носить ее уже небезопасно. В таком случае на время дождя ее лучше снять. Сменить маску нужно, если вы случайно чихнули, иначе вы будете ходить и дышать собственными вирусами. Эксперт предостерег всех от желания высушить намокшую одноразовую маску и надеть ее вновь, потому нужно носить с собой запасную.

Фото: pixabay

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