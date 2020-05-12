Россиянам рассказали, какие маски надежнее всего защищают от коронавируса

Многоразовые маски надо выбирать из неопрена и хлопка – они наиболее долговечные, хранить их надо в герметично замечатывающемся пакете, а не в кармане, как многим бы того хотелось. Одноразовые же средства защиты можно использовать не более раза, а затем их следует утилизировать в закрытом пакете. Стирать, отпаривать их для повторного использования категорически запрещено. Также Алексеева напомнила, что носить средство защиты можно не более 2 часов, однако, если в ней скопилась влага раньше этого времени, стоит сменить ее. Именно потому нужно иметь с собой несколько масок, потому что одна «дежурная» на все случаи жизни вместо защиты может принести вред, так как вирусы, осевшие на ней, при повторном надевании будут попадать прямиком в организм.

Напоминаем, что режим временных ограничений и самоизоляции в Москве и Московской области продлен до 31 мая. О том, какие изменения в связи с этим вступают в силу с 12 мая, читайте на официальном сайте Мэрии Москвы.

Фото: freepik

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