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Россиянам рассказали, какие маски надежнее всего защищают от коронавируса

В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и ряде других регионов России с 12 мая введен режим обязательного ношения масок и перчаток в местах скопления людей и общественном транспорте. Эта мера должна помочь сдержать развитие пандемии коронавируса при постепенном снятии режима самоизоляции в стране. В связи с этим врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева объяснила, какие маски обеспечивают лучшую защиту от вирусов, и напомнила, как правильно ими пользоваться.

По мнению врача, которое она высказала в интервью телеканалу «360», наиболее эффективной в плане защиты от коронавируса будет тройная одноразовая маска, которая сделана по всем канонам медицины. «Чтобы быть уверенным в защите стоит использовать трехслойную маску. При этом лучше чередовать многоразовую с одноразовой. В случае, когда предпочтение отдается только многоразовым средствам защиты, то лучше сразу купить несколько штук про запас», – пояснила Лариса Алексеева.

Многоразовые маски надо выбирать из неопрена и хлопка – они наиболее долговечные, хранить их надо в герметично замечатывающемся пакете, а не в кармане, как многим бы того хотелось. Одноразовые же средства защиты можно использовать не более раза, а затем их следует утилизировать в закрытом пакете. Стирать, отпаривать их для повторного использования категорически запрещено. Также Алексеева напомнила, что носить средство защиты можно не более 2 часов, однако, если в ней скопилась влага раньше этого времени, стоит сменить ее. Именно потому нужно иметь с собой несколько масок, потому что одна «дежурная» на все случаи жизни вместо защиты может принести вред, так как вирусы, осевшие на ней, при повторном надевании будут попадать прямиком в организм.

Напоминаем, что режим временных ограничений и самоизоляции в Москве и Московской области продлен до 31 мая. О том, какие изменения в связи с этим вступают в силу с 12 мая, читайте на официальном сайте Мэрии Москвы.

Фото: freepik

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