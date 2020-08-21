Россиянам рассказали, какие органы сильнее всего уязвимы для онкологии
В интервью радиостанции «Говорит Москва» врач напомнил о том, как важно регулярно проходить скрининг, чтобы вовремя выявить новообразование, когда оно еще находится на ранней стадии развития – в этом случае шансы на полное выздоровление при менее агрессивных формах лечения гораздо выше. Титов выделил онкологические заболевания, которые по статистике возникают гораздо чаще остальных: «Это рак легкого, молочной железы у женщин, злокачественные опухоли кожи, рак толстой и прямой кишки, предстательной железы. При раннем выявлении опухоли в ее маленьком размере без метастазов лечение обеспечивает полное избавление от опухоли в 80-90% случаев».
Кроме того, специалист решил расставить все точки над i и развенчал один из самых популярных мифов последних лет о том, что рак помолодел. По его словам, онкология по-прежнему преимущественно болезнь пожилых людей. Как и прежде, болеют ею и дети, и молодые люди, но количественное соотношение существенно не изменилось. А вот уровень выявленных новообразований действительно стал выше, но не стоит во всем винить только экологию и стресс, нужно учитывать и тот факт, что диагностика заболевания вышла на новый уровень, стала более точной. Не стоит забывать и о том, что во многих городах России ежегодно проводятся скрининговые программы, позволяющие выявить рак достаточно рано.
Фото: pexels
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