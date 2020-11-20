Россиянам рассказали, как самостоятельно диагностировать у себя воспаление легких

Однако это не единственный настораживающий фактор: стоит также обратить внимание на сухой и изнурительный кашель, который в некоторых случаях накатывает приступами и усиливается в определенном положении тела. Кроме того, при пневмонии нередко возникает слабость, снижение аппетита, отсутствие работоспособности, сильные головные боли и проблемы со сном. Если у вас наблюдаются все или большинство этих симптомов, не тяните, обратитесь к врачу, чтобы он подобрал для вас подходящую терапию.

Напомним, что пневмония — одно из главных осложнений при тяжелом течении коронавирусной инфекции. И за последние сутки в России зафиксировано больше 24 тысяч новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло отметки в более чем 2 миллиона человек. Из них 1,5 миллиона выздоровели и больше 35 тысяч скончались.

Фото: depositphotos

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