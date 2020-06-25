Россиянам рассказали, как развивается ситуация с пандемией коронавируса в стране

Действительно, по состоянию на 25 июня 2020 года, за прошедшие сутки в России зафиксировано 7113 случаев заболевания. Наибольшее количество заразившихся COVID-19 по-прежнему в Москве, но и там их количество снизилось и уже который день держится на отметке ниже тысячи человек, а именно 885. В Подмосковье заболели 467 человек, на третьем месте – Ханты-Мансийский автономный округ с 319 заболевшими. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявлен 221 случай, в Нижегородской области – 217, в Иркутской области – 209 человек. Меньше всего человек за последние сутки заболели в Чечне, Крыму и Еврейской автономной области (9,8 и 4 человека соответственно).

Всего же за время пандемии коронавируса в России зафиксировано 613 994 случая заражения, количество смертельных случаев достигло 8605 человек, выздоровели 374 164 человека. Общее количество проведенных тестов превысило отметку в 18 миллионов. В мире же в общей сложности заболели коронавирусом больше 9,2 миллионов человек. Количество смертей преодолело отметку в 477,5 тысяч, выздоровели 4,6 миллиона человек.

Фото: freepik

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