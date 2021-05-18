Россиянам рассказали, как правильно справляться с жаждой в жару

По словам специалиста, не существует единого правила на тему того, сколько необходимо пить воды. Это зависит от индивидуальных особенностей человека: уровня его физической активности или массы тела. Если рассчитывать норму воды по весу, рекомендовано употреблять 40 миллилитров жидкости на каждый 1 килограмм. Даже если вы испытываете сильное чувство жажды, воду стоит пить постоянно по несколько глотков, а не залпом.

Помимо воды, не возбраняется употребление морсов, компотов, кваса и чая, но стоит отказаться от газированных напитков и концентрированных соков, так как они не избавят вас от жажды, и от кофе — он повышает риск обезвоживания.

К серьезным проблемам со здоровьем может привести алкоголь, выпитый на жаре. Все потому, что спиртные напитки нарушают терморегуляцию, дают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствуют выведению жидкости из организма.

«Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию», — сообщил Тяжельников.