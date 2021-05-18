Россиянам рассказали, как правильно справляться с жаждой в жару
Жара вызывает стресс, поэтому температура тела повышается и организм бросает все ресурсы на охлаждение и поддержание жизнеспособности. Вследствие этого он использует больше жидкости, а она интенсивно теряется с потом. Именно поэтому в жаркое время потребление воды должно увеличиваться. Об этом рассказал «РИА Новости» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
По словам специалиста, не существует единого правила на тему того, сколько необходимо пить воды. Это зависит от индивидуальных особенностей человека: уровня его физической активности или массы тела. Если рассчитывать норму воды по весу, рекомендовано употреблять 40 миллилитров жидкости на каждый 1 килограмм. Даже если вы испытываете сильное чувство жажды, воду стоит пить постоянно по несколько глотков, а не залпом.
Помимо воды, не возбраняется употребление морсов, компотов, кваса и чая, но стоит отказаться от газированных напитков и концентрированных соков, так как они не избавят вас от жажды, и от кофе — он повышает риск обезвоживания.
К серьезным проблемам со здоровьем может привести алкоголь, выпитый на жаре. Все потому, что спиртные напитки нарушают терморегуляцию, дают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствуют выведению жидкости из организма.
«Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию», — сообщил Тяжельников.
Фото: freepik.com
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