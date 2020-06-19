Россиянам рассказали, как определить онкологию и диабет по запаху пота

Объясняется это явление просто: при появлении злокачественных новообразований у людей может в течение продолжительного времени сохраняться повышенная температура, не очень высокая, но не снижающаяся – происходит это потому, что организм начинает бороться с растущей опухолью, а чтобы не нарушать терморегуляцию и не допустить перегрева, начинается потоотделение. В то же время о том, что у вас диабет, может свидетельствовать сладковатый пот, пахнущий ацетоном или прелыми яблоками. Это происходит потому, что у людей с этим заболеванием формируются кетоновые тела, превращающиеся в ацетон. «Если у вас на фоне сахарного диабета снижается уровень инсулина, значит, глюкоза не входит в клетки, а они должны как-то вырабатывать энергию и поэтому переходят на жиры», – пояснила Скорогудаева, добавив, что при проблемах с выделительной системой (почками и печенью) пот начинает пахнуть аммиаком.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!