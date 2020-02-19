Все знают, что для нормального функционирования организма взрослого человека, ему нужно спать восемь часов. При этом нередко мы слышим о том, что ряд знаменитых людей спали меньше и больше успевали. Речь о так называемом краткосрочном сне. Доктор биологических наук Владимир Дорохов объяснил в интервью радио Sputnik, что речь идет о гене короткого сна, который очень редко встречается. Мол, не стоит в этом смысле брать пример с Наполеона и Маргарет Тэтчер, ведь неслучайно эти люди стали знаменитыми благодаря своим экстраординарным способностям. Краткосрочный сон на постоянной основе опасен для большинства людей.«Есть научные работы, которые показывают, что у тех, кто мало спал длительное время, сокращалась жизнь на 10-15 лет», - заверил доктор. В результате систематической нехватки сна могут появиться проблемы с сердцем, излишний вес, повышенная нервозность и не только. Сон также должен быть качественным, поэтому стоит выбирать пижамы из натуральных тканей, проветривать спальню перед отходом ко сну, не переедать на ночь, не злоупотреблять алкоголем и не брать в постель телефон и другие гаджеты. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!