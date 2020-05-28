Россиянам рассказали, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских и салонах красоты

По словам эксперта, все клиенты и мастера обязаны соблюдать масочный режим, при этом не все процедуры будут доступны посетителям. Инъекционный и аппаратные методики, наращивание ресниц и уходовые процедуры за лицом будут по-прежнему недоступны, так как контакт слишком близкий, и есть риск заразиться друг от друга посетителям и мастерам. «В парикмахерской можете только такие процедуры выполнять, как стрижка, укладка, и все. Процедуры, связанные с лицом, не выполняются, потому что на вас должна быть обязательно маска», - отметила Алексеева.

Напомним, пандемия коронавируса охватила весь мир. Общее число инфицированных – более 5 миллионов. Только в России было выявлено 379 051 заболевших, из них 8371 человек только за последние сутки. Из них 150 993 зараженных выздоровели, а 4142 скончались. Общее количество проведенных тестов составило 9,7 миллионов.

Фото: pixabay

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